В СКР опровергли данные о задержаниях по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье

Правоохранители установили личности всех участников драки в Подмосковье, в ходе которой был убит спецназовец Никита Б. Но задержанных пока нет.

Напомним, все случилось в поселке Путилково в Красногорском районе: спецназовец ГРУ попытался разнять дерущихся возле местного бара мужчин, в ответ на это один из них зарезал бойца ножом и скрылся с места трагедии. Известно, что Никита Б. воевал в Сирии, имел награды.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на СМИ, среди участников конфликта якобы было около 20 уроженцев Северного Кавказа, сейчас они подались в бега. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что по делу уже есть задержанные. Однако в следствии это опровергли.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, информация о задержанных не соответствует действительности, но личности участников драки установлены. На данный момент проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для расследования, назначены судебные экспертизы. Также проводятся осмотры и анализ видеозаписей с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.