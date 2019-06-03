Жители ДНР и ЛНР подали несколько тысяч заявлений на получение гражданства РФ

Принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства жителями Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ.

В Ростовской области развернуты четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов. Они расположены в п. Матвеев-Курган, с. Покровское, г. Донецке (Ростовская область) и г. Новошахтинске.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Фактически речь идет о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Для приема в гражданство России необходимо иметь именно паспорт ДНР или ЛНР с соответствующей пропиской.