Земфира, Little Big и Нетребко: кто развлечет гостей ПМЭФ

Уже на этой неделе стартует Петербургский международный экономический форум – событие, значимое не только в мире политики и экономики, но и ночной жизни. Все крупные участники из года в год стремятся удивить гостей, пригласив суперзвезд или, наоборот, устроив суперприватную вечеринку.

В этому году, судя по программе, опубликованной ресурсом Finparty.ru, организаторы тусовок решили вдарить по рок-н-роллу и классике, хотя без модных веяний тоже не обойдется. А вот иностранных знаменитостей будет По-минимуму.

Из "классиков" будут отдуваться Валерий Гергиев и Анна Нетребко: 6 июня у худрука Мариинки концерт с Денисом Мацуевым и оркестром, 7 июня в Царском селе "Звезды белых ночей" – ужин Гергиева, а 8 июня в Мариинском дают "Аиду" в исполнении Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова под руководством Гергиева.

Из рокеров два раза споют "Би-2" (в первый день форума – на "Квартирнике "Открытия", 8 июня – в VIP-шатре на Дворцовой площади в сопровождении симфонического оркестра), а еще будет Земфира на приеме Газпромбанка (в качестве конферансье – Рената Литвинова), Бутусов на пост-вечеринке приема ВТБ, "Ленинград" на приеме Росконгресса, "Сплины" споют на приеме правительства Москвы и GQ.

За трендовое направление в этот раз отвечает группа Little Big (прием Forbes/Facebook/Instagram 6 июня), DJ Косинус на губернаторском приеме, в Buddha-bar будут кутить под Лепса.