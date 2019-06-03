Земфира, Little Big и Нетребко: кто развлечет гостей ПМЭФ

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
(2011) | Фото:livekuban.ru

Земфира, Little Big и Нетребко: кто развлечет гостей ПМЭФ

Уже на этой неделе стартует Петербургский международный экономический форум – событие, значимое не только в мире политики и экономики, но и ночной жизни. Все крупные участники из года в год стремятся удивить гостей, пригласив суперзвезд или, наоборот, устроив суперприватную вечеринку.

В этому году, судя по программе, опубликованной ресурсом Finparty.ru, организаторы тусовок решили вдарить по рок-н-роллу и классике, хотя без модных веяний тоже не обойдется. А вот иностранных знаменитостей будет По-минимуму.

Из "классиков" будут отдуваться Валерий Гергиев и Анна Нетребко: 6 июня у худрука Мариинки концерт с Денисом Мацуевым и оркестром, 7 июня в Царском селе "Звезды белых ночей" – ужин Гергиева, а 8 июня в Мариинском дают "Аиду" в исполнении Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова под руководством Гергиева.

Из рокеров два раза споют "Би-2" (в первый день форума – на "Квартирнике "Открытия", 8 июня – в VIP-шатре на Дворцовой площади в сопровождении симфонического оркестра), а еще будет Земфира на приеме Газпромбанка (в качестве конферансье – Рената Литвинова), Бутусов на пост-вечеринке приема ВТБ, "Ленинград" на приеме Росконгресса, "Сплины" споют на приеме правительства Москвы и GQ.

За трендовое направление в этот раз отвечает группа Little Big (прием Forbes/Facebook/Instagram 6 июня), DJ Косинус на губернаторском приеме, в Buddha-bar будут кутить под Лепса.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Земфира, Little Big и Нетребко: кто развлечет гостей ПМЭФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пмэф, развлекательная программа форума, звезды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети