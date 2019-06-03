Администрация Сургута продолжит судиться с "Газпромом" из-за сноса домов жителей

Администрация Сургута подала кассационную жалобу на решение судов по спору с "Газпромом" о понижении давления в газопроводах, проходящих в черте города, передает корреспондент Накануне.RU.

Окружные суды ранее вынесли решения о сносе домов и дачных построек жителей из-за того, что строения попали в 200-метровую охранную зону газопроводов. Администрация подала иск к "Газпрому" с требованием понизить давление, тогда охранную зону можно будет снизить до 50 м.

В январе Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска администрации, чиновники проиграли и апелляцию. Администрация подала кассационную жалобу, рассмотрение которой назначено на 26 июня.

Добавим, Совет Федерации предложил Генпрокуратуре проверить законность прохождения магистральных трубопроводов нефтяников и газовиков в границах городов.