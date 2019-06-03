Минстрой предлагает отменить обязательную установку счетчиков тепла

В России могут отменить обязательную установку индивидуальных счетчиков тепла в новостройках, сообщает "Российская газета".

Предложение поступило от Минстроя РФ. Министерство отметило, что люди стали отключать отопление в своих квартирах, тем самым перекладывая обязанность оплаты на своих соседей и провоцируя конфликты.

В Минстрое уточнили также, что определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно.

Кроме того, отмечается, что приборы учета тепла стоят дорого, и их использование экономически нецелесообразно.

Ранее правительство отказалось от идеи обязательной установки "умных" счетчиков на газ.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сумма, требуемая для смены приборов, оказалась слишком чувствительной для россиян. Экспертиза показала, что установка "умных" счетчиков обойдется в слишком большую сумму, компенсировать которую пришлось бы за счет повышения тарифов.