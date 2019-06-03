СКР просит суд арестовать бывшего губернатора Ивановской области Конькова

СКР просит суд арестовать бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, отмечая, что его соучастник - управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин уже арестован судом.

Как ранее сообщало Накануне.RU, экс-глава региона Коньков вместе с бизнесменом Гришиным в компании с еще несколькими пока неустановленными людьми похитили 700 млн бюджетных рублей, перечислив средства на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".

"Сейчас изымается и исследуется документация, имеющая значение для следствия, идет работа по сбору и закреплению доказательств. В ближайшее время соучастникам будет предъявлено обвинение", - сообщили Накануне.RU в СКР.

Напомним, Конькова задержали 1 июня, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ.