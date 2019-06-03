Ученый сделала вывод об экологическом бедствии из-за рудных разработок на севере Урала

Старший научный сотрудник Пермского государственного национального исследовательского университета, к.г.н. Евгения Ворончихина сделала заключение о состоянии поверхностных вод в северных реках Урала, в районе разработок УГМК.

Как сообщалось ранее, организация "Живой Шемур" провела повторный отбор проб воды в реках Шегультан, Сосьва, Ивдель и Вагран, которые расположены рядом с карьерами УГМК. Как сообщают сотрудники заповедника "Денежкин камень", пробы были отобраны 12 мая 2019 года, законсервированы и отправлены в Пермскую лабораторию.

Сегодня, 3 июня, на сайте организации появились комментарии ученого к результатам гидрохимического анализа.

По ее словам, микроэлементный состав вод по объектам существенно различается. Из перечня анализируемых элементов превышения над ПДК выявлены для 10 элементов.

Так, содержание железа общего превышает ПДКрбх и ПДКхб во всех водных пробах. Наиболее высокая концентрация, в 9,3 раза превышающая ПДКрбх, характерна для пробы 422 (р.Вагран). Для прочих объектов превышения над ПДКрбх колеблются в пределах, кратных 3,0-5,8; превышения над ПДКхб – от 1,03 до 3,1.

Опасность повышенного содержания общего железа в воде для теплокровных организмов, в том числе для человека, обусловлена тем, что данный элемент участвует в процессах кроветворения. Его избыток при систематическом поступлении в организм даже малыми дозами, незначительно превышающими ПДК, приводит к развитию заболеваний кровеносной системы и циррозу печени, отмечает она.

По данным Евгении Ворончихиной, повышенные концентрации марганца характерны для четырех проб: 421-424. Наиболее высокое значение выявлено в пробе 421 (р.Шегультан в районе Половинки). Содержание здесь марганца в 25 раз превышает ПДКрбх и в 2,5 раза выше ПДКхб.

Этот элемент обладает склонностью к длительному концентрированию в организме. При накоплении в содержаниях, превышающих порог токсичности (у каждого организма он разный), марганец подавляет иммунитет, разрушает центральную нервную систему, способствует развитию синдрома Паркинсона.

Концентрации никеля, повышенные относительно ПДКрбх, как отмечает ученый, выявлены во всех пробах. Наиболее высокое содержание, в 2,6 раза превышающее ПДКрбх и в 1,3 раза превышающее ПДКхб, характерно для пробы 421 (р.Шегультан в районе Половинки).

Избыток никеля в природной среде негативно влияет на все биологические компоненты. Так, растительность при высокой концентрации никеля в почвенных водах не способна поглощать необходимое для фотосинтеза железо и гибнет от хлороза. Человек, будучи представителем теплокровных обитателей природы, получив избыток никеля с водой, пищей и атмосферной пылью, подвергается опасности заболевания бронхиальным раком.

Содержание меди повышено относительно ПДКрбх во всех пробах. Наиболее высокие концентрации отмечены в в пробе 421 (р.Шегультан в районе Половинки) – в 240 раз превышающие ПДКрбх. По общим представлениям биогеохимической науки избыток меди пагубно влияет на растительность, поскольку медь угнетает развитие корневых систем; в отношении человека избыток меди (в воде, пище, воздухе) подавляет иммунитет, вызывает развитие анемии и неинфекционного гепатита, стимулирует онкологические процессы.

Как пишет ученый, общей особенностью проанализированных элементов, за исключением Ве, является то, что в геохимическом отношении они принадлежат к группе халькофильных тяжелых металлов. Их распространение геохимически ассоциировано с медно-колчеданными рудами, характерными для восточного склона Урала.

"Поэтому повышенные концентрации данных элементов в природной среде рассматриваемой территории являются следствием техногенного рассеивания элементов при освоении запасов Шемурского и Ново-Шемурского месторождений", – делает вывод она.

По ее словам, в текущий период экологическая ситуация неблагополучна на всей территории пробоотбора.

"Степень неблагополучия, рассчитанная по критериям Минприроды РФ с использованием показателя ПХЗ-10, который характеризует химическую нагрузку на водную экосистему по суммарному превышению 10 рассматриваемых элементов над ПДК с учетом классов их опасности, свидетельствует, что чрезвычайная экологическая ситуация, выраженная суммарным превышением над ПДК элементов 1 и 2 классов опасности, лежащим в пределах значений ПЗХ-10 от 35 до 80, сложилась на участках р.Вагран (проба 422, ПЗХ-10 составляет 42,7) и р.Ивдель 63,0 (проба 424, ПЗХ-10 составляет 63,0)", - сказано на сайте "Живого Шемура" со ссылкой на выводы ученого.

Ситуация, соответствующая экологическому бедствию по значению показателя ПЗХ-10, превышающему 80 единиц, по мнению исследователя, характеризует состояние водных экосистем р.Сосьвы в точке пробоотбора 423 (ПЗХ-10 по элементам 1 и 2 классов опасности достигает 119 единиц) и р.Шегультан в районе п.Половинка (ПЗХ-10 по элементам 1 и 2 классов опасности достигает 253,7 единиц).

Ранее специалисты заповедника "Денежкин камень" сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области, где начали погибать реки и леса из-за превышения норм меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшёра и Ольховки. Такая экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК.