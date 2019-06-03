Прокуратура в Зауралье нашла сайты, на которых предлагалось купить поддельные дипломы о высшем образовании

Сотрудники прокуратуры Макушинского района нашли в интернете 4 сайта, на которых была размещена информация о продаже поддельных дипломов о высшем образовании.

В объявлениях говорилось, что за деньги можно приобрести диплом любого вуза России, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Прокурор района направил в Курганский городской суд иски о признании этой информации запрещенной к распространению. Суд требования удовлетворил в полном объеме, сейчас доступ к сайтам заблокирован.