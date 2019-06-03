По итогам теледебатов в конкурсе на должность директора департамента культуры Югры лидирует ямалец

В Югре подвели итоги голосования по результатам теледебатов кандидатов на пост директора департамента культуры автономного округа, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Участие в теледебатах, которые состоялись 1 июня, приняли 12 кандидатов. Директор челябинского государственного драматического "Камерного театра" Илья Коломейский на них не явился. В прямом эфире претенденты предоставили свои программы развития культуры Югры, после чего им необходимо было выбрать и выполнить задание, которое позволило бы раскрыть их управленческий потенциал. Также в режиме реального времени претенденты отвечали на обращения югорчан и вопросы оппонентов, выполняли управленческие задачи, разработанные Региональным институтом управления. Кроме того им были представлены видеовопросы от представителей культурной сферы, успешных творческих югорчан, в числе которых – актер Егор Морозов, урбанист Сергей Зверьков, организатор танцевальных проектов Дмитрий Мухин, руководитель творческого объединения "Развитие движения КВН Самарской области" Сергей Ларионов, организатор фестивалей Максим Яровой, руководитель студии комиксов "Альфа" Альфия Сулейманова.

Также кандидаты отвечали на вопросы югорчан, которые поступили на прямую линию губернатора Югры Натальи Комаровой.

После завершения дебатов, кандидатов оценивали зрители. Голосование продлилось сутки до 16.00 2 июня. Всего принято и обработано 6705 звонков. По итогам зрительного голосования лидером стал житель ямальского поселка Аксарка, начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа Роман Завьялов. Его поддержали 1174 человек. На втором месте не имеющий официального трудоустройства ханты-мансиец Константин Чернышев - 997 голосов. Третье место - у жительницы Ханты-Мансийска, заместителя директора департамента – начальника управления по внешним связям департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Инны Аркановой. Она набрала 912 голосов.

Самый скромный результат - 59 голосов - у жительницы окружной столицы, председателя учредительного собрания региональной организации "Ассоциация интеллектуальных и творческих сил Югры" Любови Лыткиной.

Отметим, что практика проведения общественного отбора руководителей ведомств социального блока реализуется в регионе с 2013 года. Дебаты – это только один из этапов отбора, с помощью которого глава региона продолжает формировать команду Югры, обновляет управленческий аппарат с учетом запросов общества и ответов на вызовы времени. Кандидаты уже получили оценку своих программ от профессионального сообщества – на конференции, которая состоялась 31 мая. Далее кандидатов ждет собеседование с членами комиссии по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы, резерва управленческих кадров при губернаторе автономного округа. По итогам открытого отбора на пост директора департамента культуры Югры претендуют сильнейшие управленцы, специалисты, подтвердившие свою эффективность на прежних местах работы. Заключительным этапом отбора станет встреча – собеседование кандидатов, показавших наивысшие результаты, с губернатором Югры. Результаты всех этапов общественного отбора будут учтены губернатором Югры при принятии итогового решении о назначении на пост.