В Самаре эвакуировали детей из детского сада из-за короткого замыкания

Более 70 детей эвакуировали из детского сада в Самаре из-за короткого замыкания в водонагревателе.

ЧП произошло на улице Агибалова в Железнодорожном районе.

Пожара не последовало. Эвакуировали 71 ребенка и 10 человек персонала. Пострадавших нет, сообщает ГУМЧС РФ по региону.

В апреле в Тюмени из-за короткого замыкания эвакуировали всех, кто находился в здании детского сада №123.

Замыкание без последующего возгорания произошло утром 22 апреля. Были эвакуированы 318 человек, никто не пострадал.