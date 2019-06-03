В Самаре эвакуировали детей из детского сада из-за короткого замыкания
Более 70 детей эвакуировали из детского сада в Самаре из-за короткого замыкания в водонагревателе.
ЧП произошло на улице Агибалова в Железнодорожном районе.
Пожара не последовало. Эвакуировали 71 ребенка и 10 человек персонала. Пострадавших нет, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
В апреле в Тюмени из-за короткого замыкания эвакуировали всех, кто находился в здании детского сада №123.
Замыкание без последующего возгорания произошло утром 22 апреля. Были эвакуированы 318 человек, никто не пострадал.