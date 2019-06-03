Жители Среднего Урала пытаются отстоять от застройки стадион, который также используется для санавиации

Жители Среднего Урала пытаются отстоять футбольный стадион, который, по их данным, местные власти собираются отдать под застройку коммерсантам.

В редакцию Накануне.RU обратился местный житель Анатолий Гордин. Он рассказал, что администрация Новолялинского района Свердловской области разбила на участки и провела межевание стадиона в поселке Лобва, который существует уже около 70 лет.

"Участки планируют отдать под частную застройку. Стадион находится в хорошем состоянии, на нем дети играют в футбол, а школы проводят мероприятия. Также стадион является посадочной площадкой для вертолетов санитарной авиации. Кому это выгодно?" - задается вопросом уралец.

Он отметил, что данная площадка граничит с парком и является рекреационной зоной спорта и отдыха.

"Люди, которым предназначены эти участки, получат под застройку кусок стадиона, который представляет из себя отсыпку скалой и щебнем с отсутствием коммуникаций. Как вы догадываетесь, на стадионе нет ни канализации, ни электроэнергии, ни газа, то есть из плюсов - только спортивные дорожки", - говорит Анатолий Гордин.

Он отметил, что стоимость строительства нового стадиона составит десятки миллионов рублей. Гордин провел опрос в соцсети среди жителей, и подавляющее большинство (94,3%) высказались за то, что стадион им нужен.

Жители поселка написали открытое письмо в администрацию с просьбой сохранить спортивное сооружение. О реакции властей пока неизвестно.