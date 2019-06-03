30 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Кернес, выборы (2015) | Фото: rian.com.u

Тимошенко и Кернес призвали начать переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что необходимы прямые переговоры с Россией, и этого нужно перестать стесняться. Он призвал "в первую очередь покаяться".
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О необходимости переговоров заявила и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она подчеркнула, что больше всего перемен ждут украинские военнопленные в Донбассе и заключенные, которых она назвала "практически забытыми людьми". Политик поддержала слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, что нужно начать "с чистого листа".

"Учитывая избрание нового президента, нужно немедленно начать переговоры с чистого листа", - заявила Тимошенко.

Она считает, что Минские договоренности зашли в тупик, а обмена пленными не было.

При этом новый украинский президент Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией.

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Тимошенко и Кернес призвали начать переговоры с Россией

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Теги: Украина, Юлия Тимошенко, Геннадий Кернес



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