На Ямале сын отставного главы не смог занять место отца

Жители Шурышкарского поселения на Ямале выбрали нового главу. Эту должность не смог получить сын отправленного в отставку Юрия Комелькова, передает корреспондент Накануне.RU.

Первое место занял кандидат от "Единой России", заместитель главы администрации муниципального образования Шурышкарское Владислав Колобаев, за него проголосовало 57,72% избирателей.

Безработный Сергей Комельков оказался на втором месте с результатом 38,7% голосов.

Как сообщало Накануне.RU, собрание депутатов Шурышкарского сельского поселения в декабре 2018 г. проголосовало за отставку главы администрации Юрия Комелькова. Причиной отставки главы стал конфликт интересов - в прямом подчинении Комелькова работал его сын Сергей.