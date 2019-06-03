Егор Ковальчук назначен вице-губернатором Челябинской области

Заместителем губернатора Челябинской области назначен Егор Ковальчук. К своим обязанностям он приступит с 4 июня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Ковальчук будет курировать работу создаваемого министерства промышленности и природных ресурсов, а также отвечать за подготовку и проведение саммитов ШОС и БРИКС. При этом региональное минэкономразвития переходит в прямое подчинение губернатору.

Напомним, до октября 2014 года Ковальчук занимал пост министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области, но был освобожден от должности решением Бориса Дубровского. После чего переехал в Югру, где занимал должность директора департамента ЖКХ и энергетики ХМАО. С 2019 года работал в Минстрое РФ.

В конце прошлой недели Алексей Текслер принял отставку вице-губернатора Руслана Гаттарова.