Huawei приобрела российскую систему распознавания лиц

Китайская компания Huawei приобрела патенты и команду разработчиков технологий распознавания лиц компании "Вокорд". Об этом сообщили "Ведомости".

По данным газеты, в Huawei перейдет часть команды российской компании. "Вокорд", по информации двух собеседников газеты, Huawei оценила в $40–50 млн.

Покупка была совершена через московское ООО "Игл Софтлаб" (Igl Softlab).

Согласно данным СПАРК, в мае ее совладельцами стали российская "дочка" Huawei "Техкомпания Хуавэй" и гонконгская "Хуавэй Диджитал Технолоджиз Ко., Лимитед". Первой в уставном капитале "Игл Софтлаб" принадлежит 99,99999%, второй - 0,00001%.

В 2016 году алгоритм распознавания лиц, созданный в российской компании, занял первое место в тесте Вашингтонского университета Megaface, показав результат 75,1%.

В том же году в России приступили к внедрению биометрической системы видеоидентификации. Аэропорты и стадионы начали оснащать системой распознавания лиц. С ее помощью можно будет идентифицировать преступников, террористов, экстремистов по изображению с видео в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках госпрограммы "Безопасный город", которая была утверждена правительством РФ в декабре 2014 года.