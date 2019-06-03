30 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
Huawei, Хуйвей, Китай (2018) | Фото: zzweb.ru

Huawei приобрела российскую систему распознавания лиц

Китайская компания Huawei приобрела патенты и команду разработчиков технологий распознавания лиц компании "Вокорд". Об этом сообщили "Ведомости".

По данным газеты, в Huawei перейдет часть команды российской компании. "Вокорд", по информации двух собеседников газеты, Huawei оценила в $40–50 млн.

Покупка была совершена через московское ООО "Игл Софтлаб" (Igl Softlab).

Согласно данным СПАРК, в мае ее совладельцами стали российская "дочка" Huawei "Техкомпания Хуавэй" и гонконгская "Хуавэй Диджитал Технолоджиз Ко., Лимитед". Первой в уставном капитале "Игл Софтлаб" принадлежит 99,99999%, второй - 0,00001%.

В 2016 году алгоритм распознавания лиц, созданный в российской компании, занял первое место в тесте Вашингтонского университета Megaface, показав результат 75,1%.

В том же году в России приступили к внедрению биометрической системы видеоидентификации. Аэропорты и стадионы начали оснащать системой распознавания лиц. С ее помощью можно будет идентифицировать преступников, террористов, экстремистов по изображению с видео в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках госпрограммы "Безопасный город", которая была утверждена правительством РФ в декабре 2014 года.

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Huawei приобрела российскую систему распознавания лиц

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Теги: Huawei, технология распознавания лиц, Вокорд



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