"Уралкалий" подписал бивалютное соглашение о предэкспортном финансировании

"Уралкалий" подписал соглашение с 13 международными банками о получении кредита с траншами 725 млн долларов США и 650 млн евро. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия".

Ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9% по траншу в долларах США и EURIBOR + 1,7% по траншу в евро, срок кредита — 5 лет.

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, ING Bank, NATIXIS, SOCIETE GENERALE, АО "Альфа-Банк", SGBTCI и АО ЮниКредит Банк.

Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc и MUFG Bank, Ltd выступили уполномоченными ведущими организаторами сделки. Bank of America Merrill Lynch принял участие в сделке в роли ведущего организатора и АО Райффайзенбанк и Deutsche Bank AG в роли организаторов. China Construction Bank (Russia) Limited принял участие в роли кредитора.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank и ING Bank выступили также в роли глобальных координаторов. ING Bank является также агентом по документации. Кредитным агентом и агентом по обеспечению является Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

ПАО РОСБАНК, AO ЮниКредит Банк и ИНГ Банк (Евразия) АО выступили в роли паспортных банков.

"Уралкалий" заключил соглашение о привлечении крупнейшего синдицированного и первого бивалютного кредита в своей истории, отметил директор по экономике и финансам компании Антон Вищаненко. "Существенная сумма сделки и участие в ней 13 международных и российских банков в свете недавнего пересмотра прогнозов Компании рейтинговыми агентствами Standard&Poor’s и "Эксперт РА" на "позитивный" отражают общую уверенность наших партнеров в положительной динамике на рынке калийных удобрений. Мы благодарим наших партнеров за высокий уровень поддержки и долгосрочные доверительные отношения и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество", - сказал он.