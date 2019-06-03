Курганская область усилила отставание от регионов УрФО

В России по итогам 2018 года аутсайдером среди регионов Уральского федерального округа по социально-экономическому положению стала Курганская область. Такие данные содержатся в рейтинге, подготовленном МИА "Россия сегодня" на основе данных Росстата, Минфина и Федерального казначейства.

Курганская область усилила разрыв в 2018 году по сравнению с остальными регионами УрФО, заняв в 2018 году 76 место из 85. Отметим, регион годом ранее занимал 72 место.

Его соседи по УрФО на этом фоне либо падали незначительно (на 1 позицию), либо демонстрировали рост социально-экономического положения.

Так, ХМАО вошел в тройку лидеров, вытеснив из нее Московскую область и заняв 3-е место (в 2017 году - 5-е место), ЯНАО также укрепил позиции по этому критерию, в 2018 году заняв 6-е место (годом ранее - 7-е место). Свердловская область потеряла одну позицию и расположилась в рейтинге на 7-м месте (в 2017 году регион занимал 6-е место).

Тюменская область "подросла" на два пункта - в 2018 году ее социально-экономическое положение оценили на 8-е место (в 2017 году регион занимал 10-е место). Рост демонстрирует и Челябинская область, которая разместилась на 15-м месте против 17-й строчки рейтинга в 2017 году.

Лидеры рейтинга остались неизменными по сравнению с прошлым годом - на первых строчках расположились Москва и Санкт-Петербург.

Добавим, Пермский край сместился на одну строчку вниз по сравнению с 2017 годом (16-е место против 15-го годом ранее).

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты заявили, что в обозримые сроки Курганская область не сможет вытянуть свою экономику на уровень соседей по УрФО, поскольку "отрыв слишком большой".

Напомним, в марте в Кургане обсудили тему создания Уральско-Сибирского макрорегиона. После этого некоторые эксперты сочли, что Курганскую область предлагают вытягивать только за счет своих соседей.