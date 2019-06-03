30 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске прокуратура объявила предостережение главврачу больницы, где врачи пожаловались на снижение зарплаты

Прокуратура приняла меры реагирования к ГКБ № 6 после жалоб сотрудников на снижение зарплат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что некоторые выплаты стимулирующего характера, выделяемые структурным подразделениям больницы, не имели должного под собой обоснования и не конкретизировали связь с критериями по эффективному контракту. Кроме того, при начислении зарплат за март ряд работников в результате счетной ошибки недополучили суммы заработной платы.

Главврачу внесено представление об устранении нарушений и объявлено предостережение. В отношении учреждения, а также ответственных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

Напомним, 66 сотрудников медицинского учреждения подписали обращение из-за снижения заработной платы. По словам медработников, в связи с переходом на новую систему оплаты труда заработная плата снизилась в среднем на 10-15 тысяч. С марта в учреждении вступило в силу новое положение об оплате труда, по которому за счет увеличения окладной части сократились стимулирующие выплаты.

Позже главврач заверил, что уровень дохода не изменился, при этом признав, что технические ошибки при начислении зарплаты некоторым сотрудникам допущены были.

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В Челябинске прокуратура объявила предостережение главврачу больницы, где врачи пожаловались на снижение зарплаты

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Теги: врач, прокуратура, горбольница, зарплата, профсоюз, главврач,



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