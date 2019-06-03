30 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

В Югре работникам нефтяной компании задолжали более 10 миллионов

Компания "Негуснефть" задолжала более 10 млн руб. своим работникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Задолженность за март перед 306 работниками выявила прокуратура Радужного во время проверки. Также установлено, что с января по апрель 2019 г. зарплату работники получали с нарушением сроков, установленных законом.

В отношении акционерного общество возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на 50 тыс. руб. Также прокурор города внес требование об устранении нарушений в адрес гендиректора предприятия.

Благодаря принятым мерам, задолженность по зарплате погашена в полном объеме.

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В Югре работникам нефтяной компании задолжали более 10 миллионов

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Теги: негуснефть, долги, зарплата, прокуратура



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