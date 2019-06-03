30 Сентября 2020
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Спорт Свердловская область
Отман Эль-Кабир (2019) | Фото: Накануне.RU

Фанаты "Урала" признали Эль Кабира лучшим футболистом минувшего сезона

Болельщики "Урала" выбрали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, на победу претендовали шесть игроков: Отман Эль Кабир, Эрик Бикфалви, Михаил Меркулов, Ярослав Годзюр, Николай Димитров и Денис Кулаков. По итогам голосования на форуме официального сайта "Урала" была определена тройка лучших.

В итоге победу в опросе одержал Эль Кабир, второе место занял Бикфалви, а третьим был признан Меркулов.

Урал, Спартак, Кубок России(2018)|Фото: fc-ural.ru

В минувшем сезоне Отман Эль Кабир стал лидером "Урала" по показателю гол + пас: на его счету три результативных удара, а также шесть голевых передач в Российской Премьер-лиге. Кроме этого, атакующий полузащитник четыре раза признавался лучшим игроком месяца.

Напомним, недавно стало известно, что "Урал" собирается продлить контракт на один сезон с экс-нападающим сборной России Павлом Погребняком.

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Фанаты "Урала" признали Эль Кабира лучшим футболистом минувшего сезона

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Теги: Урал, болельщики, Эль Кабир, лучший



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