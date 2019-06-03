30 Сентября 2020
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самолёт boeing-737 авиакомпания победа (2016) | Фото: Накануне.ru

"Победа" заявила, что в ее парке нет "Боингов" с дефектными подкрылками

Авиакомпания "Победа" заявила, что среди ее самолетов Boeing 737 Next Generation (NG) нет проблем с передней кромкой подкрылков. "У самолетов "Победы" все в порядке", - сказала "Интерфаксу" представитель авиакомпании. Всего перевозчик эксплуатирует 29 самолетов этого типа.  

Next Generation – третье поколение серии Boeing 737, в которое входят модели -600/-700/-800/-900. В России кроме "Победы" их эксплуатируют многие перевозчики: "Аэрофлот", "Россия", S7, "ЮТэйр", AZUR air.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) сообщило, что дефект обнаружен на передней кромке предкрылков самолетов. Они могут не соответствовать нормативным требованиям по прочности и долговечности.