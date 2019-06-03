"Кому нужен этот протест, какова его конечная цель?" Высокинский поименно позвал поговорить лидеров "скверных" протестов

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поименно обратился к лидерам "скверных" протестов и призвал их к дискуссии. По его словам, противники строительства храма продолжают нагнетать ситуацию, предлагая новые и новые виды протеста и упрекая, что власть их не слышит.

"Уважаемые Анна Балтина, Иван Волков, Дмитрий Москвин, Ксения Бакланова, Константин Киселев, Александр Пирогов, Федор Крашенинников, Полина Грейсман, Сергей Мошкин, Александр Цариков, Мосин Алексей, Владимир Злоказов, Ринат Низамов, Андрей Пирожков, Роман Ступников и другие!

Я хочу, чтобы вас услышал весь город. Чтобы ваши мнения свободно прозвучали на независимой площадке – которой может стать студия радио "Эхо Москвы", ЕТВ, редакция Е1, 66.ру или любая другая. В немодерируемом прямом эфире и безо всяких купюр", - предложил глава города.

По его словам, многие из перечисленных тщательно "открещиваются" от роли лидеров протеста. "Но вы протестовали в сквере и продолжаете протестовать в публичной сфере. Кому нужен этот протест? Какова его конечная цель? Закончится ли он, если горожане выберут новую площадку – или продолжится и на ней?" - обратился Высокинский.

Он отметил, что сторонники стройки сформировали единую позицию и сформулировали требования. Со стороны сторонников сквера такого единодушия нет.

"Прошу вас четко сформулировать: Вы против Собора в принципе - или против его строительства на конкретном месте на набережной городского пруда? Как оцениваете ситуацию в целом? Какую площадку считаете оптимальной? Как вы предлагаете разрешить создавшуюся ситуацию? Кто сможет гарантировать, что будет найден общий компромисс? Кто должен войти в "Городской комитет согласия", чтобы были учтены интересы всех горожан?" - попросил градоначальник.

Ранее, напомним, Высокинский пытался общаться и с толпой в четвертый день протестов, при этом разгоряченные горожане были настроены крайне агрессивно. Затем мэр пригласил на отдельные и совместные встречи и противников и защитников стройки. При этом Высокинский считает, что площадка около Драмтеатра должна остаться в списке, из которого будут выбирать место для храма.

Добавим, что дело Анны Балтиной в связи с организацией протестных действий слушается сегодня в Ленинском суде Екатеринбурга