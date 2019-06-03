30 Сентября 2020
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Политика В России
электронные сигареты, вейп (2018) | Фото: rtr.md

Кабмин поддержал проект о запрете курения кальянов и вейпов в кафе

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект закона, распространяющий антитабачные ограничения на электронные сигареты, вейпы и кальяны.

В рамках инициативы будет запрещено употреблять их в общественных местах, сообщил ТАСС глава комитета Совета федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

Законопроект внесли в Госдуму сенаторы Валерий Рязанский, Эдуард Исаков и Лариса Тюрина.

Отметим, это не первый проект закона, касающийся употребления вейпов и кальянов.

Московская городская дума в мае внесла в ГД РФ проект поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". В пояснительной записке говорится: "Отдельно стоит выделить проблему курения кальянов. Эксперты обращают внимание на то, что кальян обычно курится в компании, поэтому есть опасность передачи через слюну на мундштуке различных заболеваний. Опасность для человека представляют возбудители различных инфекций, которые могут находиться в патрубках и колбах".

Минздрав поддерживает запрет на курение кальянов в заведениях общепита. В министерстве ссылаются на исследования, согласно которым дым и пар от этих устройств может наносить вред пассивным курильщикам – посетителям и сотрудникам заведений.

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Кабмин поддержал проект о запрете курения кальянов и вейпов в кафе

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Теги: кальяны, сигареты, правительство



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