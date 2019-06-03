Самолет Utair из-за технических проблем не смог вовремя вылететь из Уфы в Сургут

С задержкой сегодня улетели в Сургут из Уфы 123 пассажира авиакомпании Utair. Экипаж самолета Boeing 737-500 принял решение не взлетать, когда борт уже был на взлетно-посадочной полосе – сработала сигнализация. По расписанию рейс должен был начаться в пять утра, но в итоге вылетел лишь в час дня – это данные электронного табло аэропорта Уфы.

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве республики первый зампредседателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Альберт Сулейманов, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Предварительная причина отказа от взлета — неполадки с предкрылками, передает ИА "Башинформ".