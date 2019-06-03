30 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
КПРФ Константин Нациевский депутат Советского района Челябинска (2014) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске депутат внес в гордуму поправки за возврат прямых выборов главы города

Депутат Константин Нациевский внес на рассмотрение в гордуму предложение вернуть прямые выборы главы Челябинска, сообщили Накануне.RU в обкоме КПРФ.

Коммунист считает, что гордума должна выйти с инициативой о возврате прямых выборов к Законодательному собранию Челябинской области. В частности, законопроект предлагает определить, что глава Челябинска избирается на выборах и возглавляет местную администрацию.

"Я сторонник прямых выборов мэра областного центра и такую позицию занимаю по отношению ко всем городам и районам Челябинской области", - подчеркнул он.

Напомним, в начале апреля в КПРФ определили кандидатов на предстоящих в сентябре губернаторских выборах. От коммунистов в Челябинской области выступит депутат гордумы Константин Нациевский.

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В Челябинске депутат внес в гордуму поправки за возврат прямых выборов главы города

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Теги: Константин Нациевский, выборы, прямые выборы, глава Челябинска,



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