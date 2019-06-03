В Югре из мусора делают скамейки

В Нижневартовске из пластика, который используется во вторичной переработке, делают скамейки.

Генеральный директор компании "ТрансСервис" Дмитрий Елизаров во время экскурсии для журналистов по мусороперерабатывающему комплексу рассказал Накануне.RU, что в год через завод проходит 40 тыс. т коммунальных отходов. Из них во вторичную переработку идет 5%. При этом в ближайшие годы этот показатель вырастет вдвое.

Он добавил, из переработанного мусора на заводе, расположенном в Свердловской области, делают, в частности, элементы благоустройства. Например, скамейки. То есть пластик везут в соседний регион, там превращают в скамейки, а потом везут обратно в Югру.