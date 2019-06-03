В ходе спецоперации в Нижнем Тагиле изъято 5 тонн поддельных водки и коньяка известных марок

Свердловские контрразведчики во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД и управления Росгвардии накрыли склад хранения фальсифицированной алкогольной продукции в Нижнем Тагиле.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Свердловской области, в ходе спецоперации было изъято около 5 тонн спиртосодержащей жидкости. Она была расфасована в 4 тыс. 644 стеклянные бутылки с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции известных марок "Нефть", "Царская охота", "Хенесси", "Голд 999", "Арбатская" и "Дагестан".

Фальсификат изъят из обращения и передан на хранение в полицию Нижнего Тагила. По факту нарушений проводится проверка.