30 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

В ходе спецоперации в Нижнем Тагиле изъято 5 тонн поддельных водки и коньяка известных марок

Свердловские контрразведчики во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД и управления Росгвардии накрыли склад хранения фальсифицированной алкогольной продукции в Нижнем Тагиле.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Свердловской области, в ходе спецоперации было изъято около 5 тонн спиртосодержащей жидкости. Она была расфасована в 4 тыс. 644 стеклянные бутылки с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции известных марок "Нефть", "Царская охота", "Хенесси", "Голд 999", "Арбатская" и "Дагестан".

склад контрафактного алкоголя(2019)|Фото: УФСБ России по Свердловской области

Фальсификат изъят из обращения и передан на хранение в полицию Нижнего Тагила. По факту нарушений проводится проверка.

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В ходе спецоперации в Нижнем Тагиле изъято 5 тонн поддельных водки и коньяка известных марок

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Теги: ФСБ, алкоголь, Нижний Тагил



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