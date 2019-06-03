30 Сентября 2020
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москва аэропорт шереметьево-1 (2008) | Фото: Накануне.ru

В Шереметьево уволили сотрудника, "зафутболившего" оградительный конус на крыло самолета

В аэропорту Шереметьево уволили сотрудника наземной службы, который "зафутболил" оградительный конус на крыло припаркованного самолета. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает станция "Говорит Москва".

москва аэропорт шереметьево-1(2008)|Фото: Фото: Накануне.ru

Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, в которых мужчина начинает играть конусом как футболист мячом, в ходе второго подбрасывания конус ловко залетает на крыло самолета "Аэрофлота". Сотрудник подходит к крылу, некоторое время озадачено смотрит, а потом уходит, понимая, что не сможет достать конус без специальных средств и не привлекая внимания.

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В Шереметьево уволили сотрудника, "зафутболившего" оградительный конус на крыло самолета

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Теги: шереметьево, крыло самолета, футбол



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