30 Сентября 2020
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Генеральная прокуратура РФ (2012) | Фото:osinform.ru

Генпрокуратура ведет поиск зарубежных активов экс-главы Клинского района

Генпрокуратура РФ допускает, что у бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя есть активы за рубежом.

Совместно с Интерполом ведется их поиск, передает РИА Новости.

Экс-глава Клинского района Подмосковья был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий в июне 2018 года.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура через суд потребует взыскать в доход государства имущество Постриганя и его близких почти на 4 миллиарда рублей.

Кроме того, дополнительно обнаружено имущество почти на 5 млрд. Эта сумма будет добавлена в иск.

Речь идет о 407 объектах незаконно присвоенной недвижимости (квартиры, земельные участки, база отдыха и др.) кадастровой стоимостью 935,7 млн рублей, 4 автомобилях (Тойота Ленд Крузер, Мерседес S350, Ауди А8, Ауди Q5) стоимостью 9,4 млн рублей и денежном эквиваленте имущества на сумму в три миллиарда рублей, которое уже было отчуждено ответчиками.

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Генпрокуратура ведет поиск зарубежных активов экс-главы Клинского района

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Теги: александр постригань, активы



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