30 Сентября 2020
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Экономика В России
кроссовки Adidas Yeezy Boost 350 (2015) | Фото:highsnobiety.com

Россияне стали покупать больше спорттоваров и стройматериалов

Названы товары, спрос на которые значительно увеличился у россиян минувшей весной. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование потребительского поведения наших соотечественников от оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и компании Геоинтеллект".

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.

Число покупок спорттоваров выросло более чем на 30%. Чаще всего россияне покупали кроссовки, спортивные брюки и футболки. Электронику и гаджеты (преимущественно смартфоны, наушники, умные браслеты и часы) стали покупать на 16% больше.

Число покупок товаров для строительства и садово-хозяйственных нужд выросло на 14%. Самые популярные товары в этой категории — строительные и садовые инструменты, лакокрасочные изделия, древесные плиты.

Как отмечают аналитики, рост продаж этих категорий товаров обеспечен в основном благодаря развитию электронной коммерции и удобству заказа продукции через интернет.

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Россияне стали покупать больше спорттоваров и стройматериалов

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Теги: спорттовары, россияне, покупательское поведение



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