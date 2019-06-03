"Испоганили все дорожки!" Жителей Кургана возмутила реклама услуг такси на асфальте

Курганцы в социальных сетях пожаловались на рекламу такси "Микс". По словам жителей, по заказу перевозчика рекламные агенты изрисовали асфальт в городских парках и скверах. Надписи были замечены в ЦПКиО и на центральных тротуарах.

Как пишут жители в соцсетях, в основном подобные надписи не раздражают, однако ее размещение является незаконным. Согласно ст.3 ФЗ "О рекламе" от 13.03.2006 года, рекламой признается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Другими словами, на федеральном уровне подобные рекламные надписи на асфальте законны, однако на региональном уровне в некоторых субъектах РФ есть некоторые ограничения. Подобная реклама услуг такси не относится ни к одному из видов наружной рекламы, но попадает под ФЗ "О рекламе".

В Кургане нет закона, который бы запрещал подобную рекламу.

"Испоганили все дорожки, в парках, в скверах. Мало что ли специализированных мест для размещения? В автобусах клейте, на столбах, но зачем новые красивые дорожки исписывать это рекламой через каждый метр? Сразу вся красота теряется территории", - написала в соцсетях жительница Кургана Светлана Пронозина.

Горожане просят региональное УФАС все же проверить подобные надписи на законность.