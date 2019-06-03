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Происшествия Сибирский ФО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: ddrgroup.ru

Следователи назвали предварительную причину смерти подростка во время зарядки в лагере в Амурской области

Смерть мальчика, скончавшегося во время зарядки в лагере в Амурской области, могла наступить из-за сердечного заболевания, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

К таким предварительным выводам пришли в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и устанавливают все обстоятельства гибели ребенка.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что 2 июня во время утренней зарядки в ДОЛ "Колосок" скончался мальчик 2005 года. Врачи лагеря оказали необходимые реанимационные мероприятия, но спасти подростка не удалось.

Следователи намерены выяснить, какие медицинские обследования проходил подросток до поступления в лагерь, а также факт предоставления необходимого набора документов для пребывания в спортивной профильной смене лагеря.

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Следователи назвали предварительную причину смерти подростка во время зарядки в лагере в Амурской области

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Теги: Амурская область, ребенок, гибель, лагерь, СКР



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