Заседание рабочей группы по храму в Екатеринбурге будет транслироваться в режиме онлайн

Сегодня в думе Екатеринбурга состоится первое заседание рабочей группы по подготовке опроса граждан, который позволит определить место для строительства храма святой Екатерины в столице Урала. Любой желающий может посмотреть прямую трансляцию с места события на официальном сайте гордумы, которая начнётся в 14.00 по местному времени, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Окончательный состав рабочей группы стал известен в прошлую пятницу. Напомним, что в списке участников – депутаты гордумы во главе с председателем Игорем Володиным, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, представители городской Общественной палаты, председатель горизбиркома, общественной организации Свердловского отделения Союза архитекторов, Екатеринбургской епархии, сообщества "Парки и скверы".

Отметим, что в числе тех, кто будет обсуждать, в какой форме проводить опрос горожан на тему строительства собора, нет ключевого звена – главных инвесторов проекта в лице компаний УГМК и РМК. Тем не менее, сегодня в издании "Русский репортёр" глава РМК Игорь Алтушкин признался, что разочарован ситуацией со сквером и храмом в Екатеринбурге.

"Я не знаю, заслужил этот город храм или не заслужил. Вот в чем вопрос. Потому что Екатеринбургом-то мы стали, а ведем себя как Свердловск", - отметил бизнесмен.