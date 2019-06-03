30 Сентября 2020
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Экономика В России
самолёт crj-100 авиакомпания rusline руслайн (2016) | Фото: Накануне.ru

Минтранс может повысить субсидии для авиаперевозчиков на региональных маршрутах

Минтранс России собирается повысить размер субсидий для региональных авиамаршрутов в обход Москвы, а также планирует улучшить условия, на которых их можно получить. Как пишет "Коммерсант", на 2019 год ведомство предлагает увеличить субсидии более, чем в два раза – до 7,8 млрд руб.

Вместо одного года контракт на получение дотаций предлагается заключать на срок до трех лет – в таком случае перевозчики успеют "раскатать" новые маршруты, чтобы они могли выходить на окупаемость. Также могут вырасти повышающие коэффициенты для труднодоступных территорий: с1,25 до 1,8, а для рейсов в аэропорты с годовым пассажиропотоком менее 100 тыс. человек — до 2,1. Список удаленных территорий дополнен Приморским, Хабаровским, Забайкальским краями, Амурской и Оренбургской областями, Бурятией и ЕАО.

Программа субсидирования перевозок в обход Москвы была запущена в 2013 году. Утверждено 197 субсидируемых маршрутов, на которых работают S7, "Азимут", "Руслайн", "Северсталь", "Якутия" и др.

Между тем, в конце мая Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к правительству с просьбой предоставить компенсацию за растущие расходы на авиатопливо: 23,18 млрд руб. за 2017-2018 гг., а также возмещение авиакомпаниям суммы акциза, подлежащей вычету.

В качестве "непопулярных мер", на которые будут вынуждены пойти перевозчики в случае дальнейшего роста цен на керосин, члены АЭВТ приводят такие: "повышение цен на авиаперевозки", "исключение из расписания убыточных рейсов вне зависимости от их значимости", "отказ от новых направлений".

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Минтранс может повысить субсидии для авиаперевозчиков на региональных маршрутах

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Теги: льготы, субсидии, минтранс, региональные маршруты



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