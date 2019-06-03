В Златоусте задержали банду похитителей металла

В Златоусте полицейские задержали членов банды, которая специализировалась на хищении металла.

В одно и то же время правоохранители остановили две машины в разных частях города, в багажниках и салонах лежали мешки с металлом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

Оказалось, что члены ОПГ долгое время похищали металл с территории одной из путевых машинных станций. Внутрь их пускали охранники за материальное вознаграждение.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил 8,5 млн руб.

Двое членов банды заключены под стражу, еще шестеро отпущены под подписку о невыезде.