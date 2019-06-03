ВТБ приобретет контрольный пакет акций ГК РТК

ВТБ приобретет контрольный пакет акций Группы компаний РТК, стороны достигли соответствующих договоренностей, сообщили в пресс-службе банка.

"Банк ВТБ и акционеры ГК РТК достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 50% +1 акция ГК РТК. Акционеры намерены продолжать реализовывать стратегию развития компании, нацеленную на поддержание лидирующих позиций в сегментах перевозок специализированным составом", - говорится в сообщении.

Сумма сделки не уточняется.

"ГК РТК и группа ВТБ намерены продолжить развитие других сегментов бизнеса, включая перевозку лесных и навалочных грузов, минеральные удобрения", - добавили в пресс-службе банка.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале банк ВТБ стал владельцем пакета в размере 50% минус одна акция в Объединенной зерновой компании (ОЗК).