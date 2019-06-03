Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 116

При взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области пострадало 116 человек.

По последним данным, среди них есть один ребенок.

Как сообщает РИА Новости, сейчас в больницах находится 17 человек, один из них в тяжелом состоянии.

В субботу на предприятии прогремели взрывы. Сообщалось, что пострадали несколько десятков человек. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что после взрыва распространялось множество недостоверной информации, поступали сигналы о минировании различных объектов.