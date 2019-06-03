30 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
аэропорт Челябинск (2012) | Фото:gubernator74.ru

В аэропорту Челябинска установят бюст Игоря Курчатова

В аэропорту Челябинска установят бюст физика Игоря Курчатова.

Напомним, 31 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 аэропортам страны имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Аэропорту Челябинска официально присвоено имя физика Игоря Курчатова.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь аэропорта Сергей Куклев, в марте аэропорт Челябинска получил в дар 2,5-метровый бюст Игоря Курчатова.

"В конце прошлого года мне позвонил скульптор и автор проекта "Аллея Российской Славы" Михаил Сердюков и спросил, хочет ли аэропорт Челябинск принять в дар бюст Курчатова. Он не знал ни про голосование за новое наименование, ни про то, что у нас идет масштабный ремонт. Мы, конечно, согласились. Какое-то время ушло на согласование макета, а уже в марте нам отправили бюст транспортной компанией, мы его здесь приняли. Сейчас этот бюст стоит в актовом зале нашего предприятия и ждет своего часа, когда мы откроем новый терминал и уже поставим туда этот бюст. Сердюкова мы, конечно, ждем в гости", - рассказал он.

В настоящий момент идет строительство нового аэровокзального комплекса, поэтому в пресс-службе не смогли уточнить, какое отражение в облике аэропорта получит имя Игоря Курчатова.

"Будет ли это отражено? Безусловно, каким-то образом, да. Пока я не могу сказать, потому что у нас идет грандиозная стройка. У нас строится новый терминал, сейчас начнется ремонт существующего терминала. В ноябре мы открываем новый терминал и в нем будут располагаться российский вылет, а полностью весь аэровокзальный комплекс старого терминала будет переформатирован в международный вылет. Все это нужно сделать в сжатые сроки, потому что в следующем году у нас саммиты ШОС и БРИКС", - отметил он.

аэропорт взлётно-посадочная полоса впп(2018)|Фото: Фото: Накануне.ru

Напомним, реконструкция аэродрома и аэровокзала проводятся в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Аэродром планируют построить за год. Федеральное финансирование только в транспортной части составит свыше 6 млрд руб.

В марте Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект реконструкции аэропорта Челябинска. В проектно-сметную документацию были внесены корректировки с целью доведения аэродрома "Баландино" до III категории посадки.

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В аэропорту Челябинска установят бюст Игоря Курчатова

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Теги: аэропорт, аэродром, ШОС, реконструкция, Игорь Курчатов, бюст,



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