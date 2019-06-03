11 тысяч предложений: в мэрии Екатеринбурга подвели итоги сбора мнений по площадкам для храма

В мэрии Екатеринбурга подвели итоги сбора мнений по площадкам для строительства храма святой Екатерины.

Напомним, в минувший четверг закончился этап регистрации заявок по возможным площадкам. Обработка обращений продолжалась все выходные, итоговую информацию в мэрии обещали назвать в понедельник.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, всего горожане внесли 11 тысяч 79 предложений. Их рейтинг будет опубликован на официальном портале Екатеринбурга во вторник, 4 июня.

Напомним, по результатам сбора заявок состоится голосование, на котором жители смогут выбрать площадку для строительства нового собора.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в думе Екатеринбурга создали рабочую группу по опросу граждан.