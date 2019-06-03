В Перми застройщику запретили пользоваться девятью башенными кранами

Судебные приставы приостановили эксплуатацию девяти башенных кранов на стройках в Индустриальном и Свердловском районах Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Причиной приостановки работы кранов стала внеплановая проверка, которую провели сотрудники Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Все девять башенных кранов принадлежат ООО "СДМ". Действия компании квалифицированы по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ как грубое нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Сообщается, что во время проверки было выявлено более 500 нарушений обязательных норм и правил в области промышленной безопасности. Ростехнадзор посчитал, что дальнейшее использование кранов опасно: от падения крана или груза с высоты могут пострадать как рабочие, так и третьи лица. Поэтому было принято решение на 90 суток приостановить эксплуатацию всех башенных кранов - требование исполнено, краны опечатаны. руководство компании предупреждено о мерах, которые будут приняты, в случае нарушения запрета.

Напомним, вечером 27 мая в Дзержинском районе Перми на стройплощадке, где возводят многоквартирный дом, упал башенный кран. Находившаяся в нем машинистка госпитализирована. Частично пострадали три дома.