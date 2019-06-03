Виталий Мутко считает, что опыт Воронежской области надо серьезно изучать

В конце минувшей рабочей недели заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко провел в правительстве Воронежской области совещание по вопросу реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках рабочего визита в регион, передает корреспондент Накануне.RU.

В совещании приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, первый заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимир Талалыкин, заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, глава Воронежа Вадим Кстенин, руководители профильных департаментов правительства Воронежской области, а также крупных строительных компаний и банковских структур.

Виталий Мутко подчеркнул, что Воронежская область набрала в целом хорошие темпы развития. "Мы смотрим за январь–март этого года: промышленное производство выросло на 4,8%, безработица составляет чуть более 1%. Неплохо наполняется бюджет. Вы знаете, что Правительство приняло ряд решений, связанных с подведением итогов социально-экономического развития в соответствии с указом Президента. Мы в 2018 году эту работу сделали, и Воронежская область заняла 12 место среди всех субъектов Российской Федерации. Это очень высокий показатель, – отметил зампред Правительства РФ, – В последние годы область очень серьезно работает в жилищном строительстве. В 2018 году почти 1,7 млн кв.м введены. Здесь большой вклад вносит индивидуальное жилищное строительство, и, конечно, нам опыт ваш надо серьезно изучать. У вас и обеспеченность жильем на 17% выше средней по России".

Мутко отметил, что по итогам за 2018 год Воронежская область заняла третье место в ЦФО после Москвы и Московской области по объемам ввода жилья. Похвалили регион также за реализацию программы «Семейная ипотека» и работу с дольщиками.

Одним из приоритеных вице-премьер назвал проект «Комфортная городская среда». Было отмечено, что индекс качества городской среды может быть как KPI для губернатора.

Александр Гусев поблагодарил вице-премьера за то внимание, которое уделяется реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и в целом строительной отрасли и напомнил, что Воронежская область участвует в 11 нацпроектах из 12-ти. "Мы только в этом году будем строить 73 объекта по национальным проектам. Из них – 6 школ и 15 детских садов. Такая масштабная работа. И мы понимаем, что рассчитывать только на федеральные средства, наверное, было бы неправильно. И к 9,5 миллиардам рублей, которые на эти цели из федерального бюджета направляются, мы еще 7,5 млрд своих добавляем. У нас соотношение финансирования: 58% – федеральные средства и 42 – региональные. Я считаю, что это правильная позиция правительства области. И мы будем, безусловно, и в последующие годы точно так же поступать", – сказал глава региона.

Он также поблагодарил коллег из АО «ДОМ.РФ за принятое решение о размещении в Воронеже своего подразделения. " Наша задача – сохранить темпы, которые у нас есть, и наращивать их в соответствии с теми заданиями, которые в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» нам доведены. Сложно, но мы на это нацеливаемся и будем стараться, чтобы это было исполнено. В целом считаю, что строительная отрасль и города, и области готова справиться с этим задачами. Если говорить о сложностях с большими компаниями, которые могут возникнуть, то мы понимаем, какие механизмы есть, и фактически в ручном режиме с каждой из них будем работать. И сделаем все, чтобы людей, которые вложили свои деньги в долевое строительство и не получили новое жилье, у нас не было. Это наша основная задача и зона особого внимания", – подчеркнул Александр Гусев.

О ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Воронежской области участникам совещания рассказал заместитель председателя правительства области Сергей Честикин.

Федеральный проект «Ипотека» в составе нацпроекта не предусматривает региональной составляющей. Тем не менее, за счет областных средств реализуются мероприятия, направленные на снижение процентной ставки путем участия в областных и федеральных программах поддержки отдельных категорий граждан в сфере жилищного ипотечного кредитования. Ежегодно областным бюджетом предусматривается выделение средств на поддержку отдельных категорий нуждающихся граждан в сфере жилищного ипотечного кредитования в размере 57 млн рублей. Это позволяет обеспечить поддержкой 150 семей из числа молодых и многодетных семей, работников бюджетной сферы в виде компенсации первоначального взноса или расходов по выплате основного долга по ипотечному кредиту. Ежегодно 300 семей получают ипотечные займы по ставкам на 0,7% ниже среднерыночных через Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области. Участие кредитных организаций Воронежской области и АО «ДОМ.РФ» в федеральной программе «Семейная ипотека» позволяет ежемесячно обеспечивать порядка 250 семей с двумя и более детьми льготными ипотечными кредитами по ставке 6% годовых.

Второй федеральный проект – «Жилье». В целях стимулирования программ развития жилищного строительства между правительством Воронежской области и Минстроем России заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Так, в 2019 году на строительство социальных объектов в рамках комплексной застройки выделено 1,6 млрд руб. с плановым объемом ввода жилья в рамках программы стимулирования 228,2 тыс. кв. м. Софинансирование, согласованное Минстроем России, за счет средств федерального бюджета – 85%, или 1,35 млрд рублей, областного и местных бюджетов – 15%. Дополнительные средства, выделенные на эти цели из областного бюджета в 2019 году, составили 1,2 млрд рублей. Было отмечено, что в связи с переходом отрасли жилищного строительства с 1 июля 2019 года на проектное финансирование правительством Воронежской области проводится работа по организации взаимодействия действующих в регионе застройщиков и банков.

Финансирование третьего федерального проекта – «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году составляет 825 млн руб. (федеральный бюджет – 743 млн руб., региональный бюджет – 82 млн рублей.). Будет благоустроена 161 общественная территория, в том числе 147 за счет средств региональной программы. В проекте примет участие 171 муниципальное образование, планируется благоустроить 101 дворовую территорию.

Четвертый федеральный проект – «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Плановые показатели программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, в 2014–2017 гг. регионом выполнены в полном объеме, т ем не менее, для Воронежа как города послевоенной застройки проблема расселения аварийного жилья пока остается актуальной.

"На этот год цифра очень небольшая, но в целом на пять лет больше 2 млрд рублей будет направлено, – это 38 тысяч кв.м., почти 40. Очень надеюсь, что удастся за счет привлечения наших застройщиков на ту территорию, где мы расселяем аварийные дома, эту цифру если не удвоить, то процентов на 30 добавить", – прокомментировал, уже общаясь с журналистами, губернатор.

Виталий Мутко добавил, что эта проблема касается всей страны.

Говоря в целом о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», Александр Гусев пояснил, что все денежные ресурсы расписаны. "Мы получаем больше миллиарда рублей по этой программе ежегодно. Наша задача – не сохранить, а даже нарастить темпы ввода жилья, и среднегодовая цифра – это почти 10%. Задача очень сложная, но мы от нее не отказываемся и будем ее решать. Вторая важная задача – комплексность. Не нужно строить отдельно микрорайон, который не будет обеспечен социальной инфраструктурой. Всего за период реализации нацпроектов, за шесть лет, это будет около 40 детских садиков, даже чуть больше, порядка 16 школ, 4 поликлиники, по-моему, будем строить. Достаточно масштабно. Фактически у нас сейчас областная адресная инвестиционная программа – это вот те деньги, за которые мы строим соцобъекты, – больше 10 млрд рублей. Мы всегда ее имели 5, в лучшем случае – 6 млрд рублей, и мы ее фактически удваиваем, – отметил глава региона.

Виталий Мутко, давая общую оценку Воронежской области, помимо экономической и финансовой стабильности, а также хороших темпов жилищного строительства, обратил внимание на вопрос, связанный с жилищно-коммунальным хозяйством.

Обозначены были и вопросы, связанные с обеспечением жителей региона качественной питьевой водой, и даже проблема неприятного запаха в столице Черноземья.

Также в этот день губернатор и зампред правительства России провели двустороннюю встречу, в ходе которой детально обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе и вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, в частности проекта «Жилье и городская среда».