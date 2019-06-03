В думе Екатеринбурга назвали "ерундой" обсуждение перехода региона в другой часовой пояс

В ближайшую среду комиссия думы Екатеринбурга по социальной защите и здравоохранению под председательством Риммы Скомороховой, избранной от КПРФ, рассмотрит обращение жителя города Льва Овечкина по вопросу о переходе Свердловской области в 3-ю часовую зону (московское время плюс 1 час).

Несмотря на то, что вопрос не находится в компетенции органов местного самоуправления, руководство думы во главе со спикером Игорем Володиным решило не препятствовать гражданину в его желании довести свои мысли до народных избранников.

"Заметьте, что вопрос включен в раздел "разное", - пояснил Накануне.RU Володин. - Граждане, действительно, могут приходить на профильные комиссии по самым разным проблемам, высказывая свои пожелания. Никто голосовать не собирается, просто выслушают этого пожилого человека, который приходит практически на все встречи с депутатами, в том числе ко мне. И очень просит высказаться именно на комиссии. Мы решили дать ему такую возможность".

Председатель думы не считает, что этим шагом народные избранники создадут прецедент, после которого для выступления в представительном органе начнут записываться горожане с самыми экстравагантными предложениями.

"Такие вопросы вносятся только по усмотрению председателя комиссии и только в раздел "разное", - подчеркнул городской спикер.

Однако не все депутаты разделяют спокойствие председателя. Так, Тимофей Жуков сказал Накануне.RU, что он, мягко говоря, удивлён появлением в повестке темы перевода стрелок часов.

"Если Римма Вениаминовна [Скоморохова] на полном серьёзе ставит такие вопросы в повестку, то это какая-то ерунда, - откровенно высказался депутат. - Она либо нас за дураков держит, либо просто балуется".

По словам Жукова, он не собирается участвовать в обсуждении: "Просто встану и выйду".

А Овечкин свою инициативу объясняет заботой о здоровье земляков – именно поэтому "площадкой" выбрана думская комиссия, отвечающая за здравоохранение. Гражданин считает, что вредно просыпаться раньше шести часов утра по астрономическому времени. Ранние бдения, по его мнению, ухудшают внимание, что приводит к совершению ошибок, плохой учёбе, низким результатам труда, авариям и несчастным случаям на производстве, по которым Свердловская область занимает второе место в стране.