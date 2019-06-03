В думе Екатеринбурга назвали "ерундой" обсуждение перехода региона в другой часовой пояс

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
картина, Сальвадор Дали, время утекает (2019) | Фото: mirpristrasten.com

В думе Екатеринбурга назвали "ерундой" обсуждение перехода региона в другой часовой пояс

В ближайшую среду комиссия думы Екатеринбурга по социальной защите и здравоохранению под председательством Риммы Скомороховой, избранной от КПРФ, рассмотрит обращение жителя города Льва Овечкина по вопросу о переходе Свердловской области в 3-ю часовую зону (московское время плюс 1 час).

Несмотря на то, что вопрос не находится в компетенции органов местного самоуправления, руководство думы во главе со спикером Игорем Володиным решило не препятствовать гражданину в его желании довести свои мысли до народных избранников.

"Заметьте, что вопрос включен в раздел "разное", - пояснил Накануне.RU Володин. - Граждане, действительно, могут приходить на профильные комиссии по самым разным проблемам, высказывая свои пожелания. Никто голосовать не собирается, просто выслушают этого пожилого человека, который приходит практически на все встречи с депутатами, в том числе ко мне. И очень просит высказаться именно на комиссии. Мы решили дать ему такую возможность".

Председатель думы не считает, что этим шагом народные избранники создадут прецедент, после которого для выступления в представительном органе начнут записываться горожане с самыми экстравагантными предложениями.

"Такие вопросы вносятся только по усмотрению председателя комиссии и только в раздел "разное", - подчеркнул городской спикер.

Однако не все депутаты разделяют спокойствие председателя. Так, Тимофей Жуков сказал Накануне.RU, что он, мягко говоря, удивлён появлением в повестке темы перевода стрелок часов.

"Если Римма Вениаминовна [Скоморохова] на полном серьёзе ставит такие вопросы в повестку, то это какая-то ерунда, - откровенно высказался депутат. - Она либо нас за дураков держит, либо просто балуется".

По словам Жукова, он не собирается участвовать в обсуждении: "Просто встану и выйду".

А Овечкин свою инициативу объясняет заботой о здоровье земляков – именно поэтому "площадкой" выбрана думская комиссия, отвечающая за здравоохранение. Гражданин считает, что вредно просыпаться раньше шести часов утра по астрономическому времени. Ранние бдения, по его мнению, ухудшают внимание, что приводит к совершению ошибок, плохой учёбе, низким результатам труда, авариям и несчастным случаям на производстве, по которым Свердловская область занимает второе место в стране.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В думе Екатеринбурга назвали "ерундой" обсуждение перехода региона в другой часовой пояс

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дума Екатеринбурга, часовой пояс, комиссия по социальной защите и здравоохранению, повестка заседания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2019 12:02 Мск Инициативного пенсионера, пожелавшего перевести стрелки часов в Свердловской области, отправили к "распорядителю времени"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети