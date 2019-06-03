"Это не злость, не обида. Наверное, разочарование. Отбили желание что-то делать". Алтушкин о ситуации со сквером и храмом

Глава РМК, 25-ый номер в списке богатейших россиян Forbes Игорь Алтушкин признался, что разочарован ситуацией со сквером и храмом в Екатеринбурге. Интервью бизнесмена опубликовано в рамках обширного репортажа "Русского репортера" из столицы Урала, с пометкой, что это первое в его жизни интервью и он просил этот текст не публиковать.

"То, что я сейчас чувствую, — это не злость, не обида. Наверное, разочарование", - поясняет глава РМК.

"Мы свою позицию отстаиваем до конца. Мы ни назад, ни вбок, ни в сторону не ушли. Мы вместе с епархией хотели построить в городе храм на его 300-летие. Были планы подарить городу современную ледовую арену. Создать стрелковый музей. У меня коллекция стрелкового оружия, наверное, одна из лучших в Европе. Я сам — мастер спорта по стрельбе. Мы тоже любим город. И мы тоже хотели поднимать статус Екатеринбурга. Мы же не чужие деньги тратим, а свои, заработанные. И ведь никто не мешает так же поступать другим", - говорит Алтушкин.

"Сейчас отбили все желание что-то делать. Я же тоже человек. Мы же все это делали не ради хайпа и пиара. Хорошо, пусть мы — не такие правильные благотворители. Они все — такие классные, а мы — не классные. Я не собираюсь никого ни в чем переубеждать. Но мы сейчас отойдем немножко в сторону. Мы сейчас передаем эстафету классным и креативным. Но пройдет время, и мы публично спросим: "А что вы сделали?", - отмечает бизнесмен.

Алтушкин при этом добавил: "Я мог бы жить за границей или в Москве, но я не уехал отсюда и за четыре года ни разу не был в отпуске. Но я же как человек имею сейчас право ничего не хотеть? И я не буду двигаться по их повестке только потому, что было бы круто поднять мой имидж. Я в гармонии со своей душой, потому что цели мои были искренними и бескорыстными. Мы хотели, чтобы у города появился храм его покровительницы. Но сейчас мы не готовы к обратной связи. Я не готов. Пусть пройдет время. Должно пройти время… Я не знаю, заслужил этот город храм или не заслужил. Вот в чем вопрос. Потому что Екатеринбургом-то мы стали, а ведем себя как Свердловск".

Он также отметил, что не привозил звезд на молебен в честь храма, они приехали сами. Как и спортсмены академии единоборств РМК сами приняли решение и пришли защищать площадку от противников стройки.

Напомним, 13 мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, стройка была приостановлена.

В настоящее время начинает деятельность рабочая группа по подготовке опроса граждан, который позволит определить место для строительства храма святой Екатерины в столице Урала.

В состав рабочей группы вошли, помимо Володина, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, депутаты Елена Бондаренко, Михаил Вечкензин, Алексей Вихарев, Григорий Вихарев, Олег Гордеев, Тимофей Жуков, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, заместитель председателя городской Общественной палаты Олег Скворцов, председатель Горизбиркома Илья Захаров, председатель общественной организации Свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин, секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии Вениамин Райников, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло.

Сообщество "Парки и скверы" попросило указать в участниках рабочей группы 10 своих представителей вместо ранее предусмотренных пяти. Это связано с тем, что один и тот же человек из-за основной занятости на работе не всегда сможет присутствовать на заседаниях. При этом право голоса от данной организации сохраняется только за пятью представителями. В итоге сообщество выдвинуло юриста Ксению Бакланову, преподавателя Анну Балтину, архитектора Полину Иванову, политолога Константина Киселёва (он вошёл с состав группы не как депутат гордумы, а общественник), специалиста УрФУ Наталью Маликову, профессора Алексея Мосина, кандидата политических наук Дмитрия Москвина, члена Общественной палаты Екатеринбурга Екатерину Петрову, профессора кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяну Сродных, радиоведущего и журналиста Александра Царикова.

Тем временем Совет архитекторов предложил пять вариантов для размещения храма святой Екатерины: