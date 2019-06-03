В Южно-Сахалинске мужчина пришел на прием к мэру с тесаком: сотрудник администрации в больнице

В мэрии Южно-Сахалинска мужчина, вооруженный тесаком-топором, напал на сотрудника.

Как сообщают местные СМИ, нападавший хотел попасть на прием к мэру, но его не пустили, поскольку он не был записан.

Тогда посетитель достал принесенный с собой тесак и напал на сотрудника мэрии, который входил в фойе.

На сайте мэрии Южно-Сахалинска сообщается, что администрация работает в штатном режиме. На месте происшествия работают следователи. Пострадавший госпитализирован. Нападавший задержан.

Напомним, в прошлом году полиция задержала пожилого мужчину с похожим на обрез предметом на крыльце здания правительства в Петропавловске-Камчатском.

По одной из версий, мужчина достал из пакета обрез или ружье, завернутое в одеяло, и пытался выстрелить в себя. По другой - хотел пройти с оружием в здание правительства.

В июне 2018 года молодые люди, вооруженные ножами-мачете группа, пришли в здание правительства Камчатки и требовала вызвать губернатора Владимира Илюхина. Как сообщает Regnum, их задержали.