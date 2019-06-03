30 Сентября 2020
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Румыния, флаг (2017) | Фото: 2mir-istorii.ru

На Украине скандал из-за видео о захвате Буковины Румынией

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос собирает специальное совещание с руководством МИД, Генштаба ВСУ, СВР и СБУ по поводу того, что на YouTube появилось любительское видео о захвате Румынией Черновицкой и части Одесской областей в 2022 году. Об этом Матиос заявил в Facebook.
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Он написал, что это подготовка к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность Украины. Будет заведено уголовное дело.

Автор видео рассматривает как возможный вариант то, что из-за активизация боевых действий в Донбассе Румыния может пойти на захват части Украины. Он написал в комментариях, что не ожидал, что его видеоролик наберет такое большое количество просмотров, а украинское руководство воспримет его всерьез.

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что собирать по поводу видеоролика все силовые ведомства - это "надо быть кончеными дебилами".

Интересно, что Украина протестует против упрощенного порядка предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР, но в течение многих лет никак не реагирует на такой же процесс с румынским и венгерским гражданством. Между тем Румыния выдает свое гражданство украинцам с 90-х годов. В прошлом году министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил в Черновцах, что нет никаких норм международного права, которые запрещали бы это делать. Он отказался назвать количество граждан Украины с румынским паспортом, однако экспертами называется цифра порядка 100 тысяч человек.

По румынским законам, право на получение гражданства имеют, в частности, прямые потомки людей, проживавших с 1918 по 1940 гг. на территории нынешней Черновицкой и части Одесской областей, входивших тогда в состав Румынии.

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На Украине скандал из-за видео о захвате Буковины Румынией

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Теги: Украина, Румыния



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