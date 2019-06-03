30 Сентября 2020
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директор Горводоканала Нижневартовска Анатолий Боков (2019) | Фото: Накануне.RU

Вода в Нижневартовске - вторая по качеству в России

Жители Нижневартовска пьют качественную воду, по чистоте она занимает второе место в России, об этом во время экскурсии для журналистов по "Горводоканалу" рассказал директор предприятия Анатолий Боков, передает корреспондент Накануне.RU.

Боков добавил, что сейчас в городе меняют трубы в домах - к 2030 г. вода во всех домах Нижневартовска будет течь по пластиковым трубам.

"Сейчас заменили 40 процентов всех труб. Полностью завершим замену к 2030 г., но если будет дополнительное финансирование, то раньше", - сказал Боков.

Горводоканал, Нижневартовск, очистка воды(2019)|Фото: Накануне.RU

директор Горводоканала Нижневартовска Анатолий Боков(2019)|Фото: Накануне.RU

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Вода в Нижневартовске - вторая по качеству в России

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Теги: Вода в Нижневартовске, Анатолий Боков



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