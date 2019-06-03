Вода в Нижневартовске - вторая по качеству в России

Жители Нижневартовска пьют качественную воду, по чистоте она занимает второе место в России, об этом во время экскурсии для журналистов по "Горводоканалу" рассказал директор предприятия Анатолий Боков, передает корреспондент Накануне.RU.

Боков добавил, что сейчас в городе меняют трубы в домах - к 2030 г. вода во всех домах Нижневартовска будет течь по пластиковым трубам.

"Сейчас заменили 40 процентов всех труб. Полностью завершим замену к 2030 г., но если будет дополнительное финансирование, то раньше", - сказал Боков.