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Спорт Свердловская область
Максим Рябков (2019) | Фото: Накануне.RU

Директор ХК "Автомобилист": с Дацюком общаемся, а с Войновым переговоров не ведем

В хоккейном клубе "Автомобилист" рассказали, ведутся ли переговоры с двумя звездными игроками: Павлом Дацюком и Вячеславом Войновым.

Напомним, в мае Дацюк покинул питерский СКА и сейчас открыт для предложений. Ходит много слухов о том, что он может вернуться в Екатеринбург, где начинал свою карьеру.

Как рассказал директор "Автомобилиста" Максим Рябков, Павел пока решает личные вопросы.

Павел Дацюк в Екатеринбурге(2012)|Фото:Накануне.RU

"С Дацюком мы общаемся, посмотрим, к чему это приведет. Сейчас он в США, занимается вопросами частного характера и семейным отдыхом", - цитирует Рябкова "Спорт-Экспресс".

"С Вячеславом Войновым переговоров не ведем", - добавил функционер.

Напомним, недавно "Автомобилист" укрепил вратарскую линию и подписал канадского нападающего.

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Директор ХК "Автомобилист": с Дацюком общаемся, а с Войновым переговоров не ведем

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Теги: Дацюк, Войнов, Автомобилист, Екатеринбург



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