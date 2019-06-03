Директор ХК "Автомобилист": с Дацюком общаемся, а с Войновым переговоров не ведем

В хоккейном клубе "Автомобилист" рассказали, ведутся ли переговоры с двумя звездными игроками: Павлом Дацюком и Вячеславом Войновым.

Напомним, в мае Дацюк покинул питерский СКА и сейчас открыт для предложений. Ходит много слухов о том, что он может вернуться в Екатеринбург, где начинал свою карьеру.

Как рассказал директор "Автомобилиста" Максим Рябков, Павел пока решает личные вопросы.

"С Дацюком мы общаемся, посмотрим, к чему это приведет. Сейчас он в США, занимается вопросами частного характера и семейным отдыхом", - цитирует Рябкова "Спорт-Экспресс".

"С Вячеславом Войновым переговоров не ведем", - добавил функционер.

Напомним, недавно "Автомобилист" укрепил вратарскую линию и подписал канадского нападающего.