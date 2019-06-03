713 человек, 30 секунд. Пермь побила рекорд России по массовой планке

В Перми 713 человек одновременно выполняли упражнение планка во время "Зеленого марафона" - результат прикамцев стал рекордным для России. Добавим, что в планке они простояли 30 секунд.

Коллективное достижение зафиксировано экспертом Книги Рекордов России Александром Пересветом. Он пересчитал всех участников, и сообщил, что рекорд России побит. Ранее больше всего человек собралось простоять в планке в Ростове-на-Дону (256 человек). Мировой рекорд — 1549 человек — по-прежнему принадлежит китайскому Гонконгу. Участие в установлении рекорда принял министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов и руководитель регионального агентства по туризму и молодежной политике Елена Соснина.

Планка считается одним из самых эффективных упражнений, оно уникально тем, что без приспособлений и тренажеров прорабатывает одновременно несколько различных групп мышц. Это мышцы пресса, плечевого пояса, рук, спины, ног, ягодицы. Чтобы выполнить упражнение, нужно принять упор лежа, как при отжимании, затем подняться, опираясь на пальцы ног и руки. Ноги и спина должны удерживаться максимально ровно усилиями мышц пресса.

Отметим, развитие массового спорта является одной из ключевых задач краевого правительства. Согласно ключевым показателям нацпроекта, утвержденного Президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель края должен систематически заниматься спортом.

Для популяризации спорта в регионе проводятся масштабные спортивные соревнования для любителей и профессионалов, например, легкоатлетические марафоны Забег.РФ и Пермский международный марафон, развивается спортивная инфраструктура: открывается доступ к межшкольным стадионам для всех желающих, оснащаются оборудованием действующие площадки и строятся новые спортивные объекты.