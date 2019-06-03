Воронежский губернатор Александр Гусев: Платоновский фестиваль стал визитной карточкой региона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев накануне принял участие в церемонии открытия IX международного Платоновского фестиваля искусств. Официальное открытие форума состоялось на Адмиралтейской площади Воронежа, передает корреспондент Накануне.RU. В видеообращении художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков поблагодарил губернатора Александра Гусева и партнеров фестиваля за поддержку.

Александр Гусев, выступая со сцены, поздравил воронежцев с открытием фестиваля:" В очередной раз в наш город приходит праздник искусства. Девять лет подряд Воронеж становится центром творчества, вдохновения и открытий. Поздравляю всех с началом этого долгожданного события". Губернатор подчеркнул, что фестиваль стал визитной карточкой региона.

Он также назвал ряд особенностей IX международного Платоновского фестиваля искусств. " В год 120-летия со дня рождения Андрея Платонова будет много мероприятий, посвященных его творчеству, а также наследию его великих современников. Фестиваль продолжил осваивать новые пространства. Впервые появилась «Воронежская программа», в рамках которой будут показаны постановки наших театров. Нынешний фестиваль проходит в Год театра. Это должно придать форуму дополнительный импульс. Свой международный характер Платоновфест на сей раз подтвердил участием более 1000 деятелей искусства из 17 стран. Наш фестиваль стартует здесь, на знаковом для многих воронежцев месте. Совмещение исторического духа Адмиралтейской площади и современного искусства должно дать массу ярких впечатлений и незабываемых эмоций", – сказал Александр Гусев.

После официальной части церемонии открытия зрители увидели воздушное шоу «Космос» от всемирно известного испанского высотного театра « Grupo Puja !». Это постановка с элементами спортивной вертикальной акробатики и трюками на высоте 40 метров. В представлении сочетаются театр, живая музыка, цирк и танец.

IX международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в период с 1–16 июня. В проекте примут участие более 17 стран-участниц: Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Испания, Кабо-Верде, Литва, Португалия, Россия, США, Франция, Швейцария, ЮАР, Южная Корея, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Традиционно программу составляют четыре направления: «Театр», «Музыка», «Выставки», «Литература». Каждое включает в себя как признанные шедевры, так и актуальные творческие поиски и тенденции. К онцерты пройдут в живописных местах Воронежа и Воронежской области – меловой карьер «Белый колодец», Зеленый театр Центрального парка, парк Рамонского замка.

Выставочная программа состоит из пяти проектов всех направлений визуального искусства из коллекций Государственного Русского музея, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи и личных собраний известных художников. В рамках литературной программы фестиваля на Советской площади пройдет Книжная ярмарка с участием более 120 независимых издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов. Центральным событием Книжной ярмарки станет эстафета-чтение произведений Андрея Платонова.

В этом году в связи со 120-летием со дня рождения Андрея Платонова особое место занимает «Платоновская программа» – это спектакли, созданные на основе произведений писателя, а также произведения искусства, созвучные духу и эпохе Андрея Платонова.