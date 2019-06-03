30 Сентября 2020
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Политика За рубежом
коллаж, Сирия, флаг, рассвет (2016) | Фото:

Израиль и США в конце июня предложат России сделку по Сирии

США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме.

Как сообщило издание Asharq Al-Awsat, стороны предложат признать законность правления сирийского президента Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва даст согласие на сдерживание влияния Тегерана.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат встретятся в Иерусалиме в конце июня.

Как сообщает Regnum, основной темой переговоров станет иранское присутствие в Сирии.

Отметим, год назад CNNузнал о намерении президента США Дональда Трампа заключить сделку с лидером РФ Владимиром Путиным по Сирии.

Согласно плану Трампа, США позволят властям Сирии вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы. Взамен он якобы рассчитывает получить гарантии относительно безопасного выхода из региона сирийской оппозиции, которая пользуется поддержкой США.

При этом ключевой частью плана американского лидера "по выводу войск США" якобы являлось вытеснение Ирана из Сирии.

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Израиль и США в конце июня предложат России сделку по Сирии

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Теги: сирия, сша, россия, сделка



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